15:26  29 липня
Голова Херсонської облради Мангер подав позов проти Юрія Луценка
14:19  29 липня
Разумков розповів, за яких умов пройдуть місцеві вибори у прифронтовій зоні
18:00  29 липня
Перемир`я триває: масштабних обстрілів на Донбасі не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
29 липня 2020, 15:13 6

Кримінальний авторитет з Прикарпаття потрапив у ДТП на Рівненщині

29 липня 2020, 15:13 6
Читайте также на русском языке
Йдеться про колишнього депутата від Партії регіонів у Івано-Франківській міськраді Ігоря Халаменду
Йдеться про колишнього депутата від Партії регіонів у Івано-Франківській міськраді Ігоря Халаменду
Читайте также
на русском языке

Ігор Халаменда, більш відомий як кримінальний авторитет на прізвисько «Бура», наїхав на відбійник і перекинувся в кювет.

Повідомлення про автопригоду в селі Птича Дубенського району до поліції надійшло сьогодні, 29 липня, о 09:15 від медиків "швидкої", пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на встановила, що 50-річний водій авто "Mercedes-Benz G 500", житель Івано-Франківська, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і допустив наїзд на відбійник із подальшим перекиданням позашляховика у кювет.

Потерпілого доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями різних ступенів. Наразі його обстежують медики.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За інформацією кількох місцевих ЗМІ, за кермом авта перебував бізнесмен та колишній депутат Івано-Франківської міськради від Партії Регіонів Ігор Халаменда - підприємець з Івано-Франківська більше відомий, як кримінальний авторитет на прізвисько "Бура".

Халаменда вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Зокрема у 2012 році ексдепутат скоїв смертельну автопригоду. Тоді, померла одна жінка, ще троє – отримали травми. Суд визнав чоловіка винним і спочатку присудив йому 3 роки позбавлення волі. Втім згодом, звільнили від основного покарання та призначили іспитовий строк – терміном на 2 роки.

У 2016 році втікав на своїй автівці від патрульних поліцейських в Івано-Франківську. Після затримання його повезли на освідчення до медзакладу. Лікарі засвідчили, що Ігор Халаменда перебував під дією кокаїну. Сам чоловік пояснив це тим, що вживав лікарські засоби.

У 2017 році кримінальний авторитет "Бура” разом зі своїми товаришами брав участь у розбірках, які закінчились стріляниною в центрі Франківська.

Нагадаємо, вчора на Львівщині автобус з'їхав в кювет, постраждали сім пасажирів.

кримінал ДТП Івано-Франківськ поліція Партія регіонів депутат горсовет Рівне аварія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Патрульні з радарами будуть перевіряти швидкість на вулицях Тернополя
29 липня 2020, 13:52
У Вінниці затримали злочинців, які підривали і грабували банкомати
29 липня 2020, 12:53
Поряд з Верховною Радою провалився асфальт
29 липня 2020, 12:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »