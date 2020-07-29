Кримінальний авторитет з Прикарпаття потрапив у ДТП на Рівненщині

Йдеться про колишнього депутата від Партії регіонів у Івано-Франківській міськраді Ігоря Халаменду

Йдеться про колишнього депутата від Партії регіонів у Івано-Франківській міськраді Ігоря Халаменду

Ігор Халаменда, більш відомий як кримінальний авторитет на прізвисько «Бура», наїхав на відбійник і перекинувся в кювет.

Повідомлення про автопригоду в селі Птича Дубенського району до поліції надійшло сьогодні, 29 липня, о 09:15 від медиків "швидкої", пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на встановила, що 50-річний водій авто "Mercedes-Benz G 500", житель Івано-Франківська, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і допустив наїзд на відбійник із подальшим перекиданням позашляховика у кювет.

Потерпілого доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями різних ступенів. Наразі його обстежують медики.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За інформацією кількох місцевих ЗМІ, за кермом авта перебував бізнесмен та колишній депутат Івано-Франківської міськради від Партії Регіонів Ігор Халаменда - підприємець з Івано-Франківська більше відомий, як кримінальний авторитет на прізвисько "Бура".

Халаменда вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Зокрема у 2012 році ексдепутат скоїв смертельну автопригоду. Тоді, померла одна жінка, ще троє – отримали травми. Суд визнав чоловіка винним і спочатку присудив йому 3 роки позбавлення волі. Втім згодом, звільнили від основного покарання та призначили іспитовий строк – терміном на 2 роки.

У 2016 році втікав на своїй автівці від патрульних поліцейських в Івано-Франківську. Після затримання його повезли на освідчення до медзакладу. Лікарі засвідчили, що Ігор Халаменда перебував під дією кокаїну. Сам чоловік пояснив це тим, що вживав лікарські засоби.

У 2017 році кримінальний авторитет "Бура” разом зі своїми товаришами брав участь у розбірках, які закінчились стріляниною в центрі Франківська.

Нагадаємо, вчора на Львівщині автобус з'їхав в кювет, постраждали сім пасажирів.