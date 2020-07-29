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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 13:52 4

Патрульні з радарами будуть перевіряти швидкість на вулицях Тернополя

29 липня 2020, 13:52 4
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Раніше радари використовували лише на дорогах державного значення
Раніше радари використовували лише на дорогах державного значення
Фото: Нацполіція
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У Тернополі задля запобігання аварійості патрульні будуть вимірювати швидкість автомобілів на вулицях міста.

Про це повідомив керівник патрульної поліції області Богдан Шевчук, передає RegioNews.

За його словами, екіпажі з радарами будуть виїжджати на вулиці практичного щодня.

В нас рухомі наряди, тобто вони можуть стояти деякий час на одному місці, а потім переїхати на інше. Бачимо, що це працює превентивно. Люди знижують швидкість або не їдуть цією дорогою", - сказав Шевчук.

Він зазначив, що засоби для вимірювання швидкості використовуються також на дорогах державного значення у сторону Хмельницького, Львова, Чернівців та Києва.

Щодо матеріалів, то порушень більшає. Але аварійність в області зменшилася, зокрема під час карантину. Тобто в нас знизився рівень аварійності як із загиблими, так із потерпілими. І зменшилася загальна кількість ДТП", – додав Шевчук.

Нагадаємо, з 24 липня поліція розпочала профілактичні перевірки на дорогах по всій Україні, ількість патрулів на дорогах суттєво зросте.

Тернопіль поліція патрульна поліція водії ПДР
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