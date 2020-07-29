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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 12:53 8

У Вінниці затримали злочинців, які підривали і грабували банкомати

29 липня 2020, 12:53 8
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Їх затримали "на гарячому" під час чергового пограбування
Їх затримали "на гарячому" під час чергового пограбування
Фото: Нацполіція
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Зранку 29 липня у Вінниці під час спроби підриву банкомату поліцейські затримали зловмисників, які підривали і грабували банкомати по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, затримані двоє жителів Донецької області, вони причетні до вчинення аналогічних злочинів.

Також вони раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

За допомогою газової суміші вони намагалися підірвати банкомат та викрасти грошові кошти з банкомата. Зловмисників, які тікали з місця події на автомобілі "Ауді", затримали недалеко від місця вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

Поліція провела обшуки за місцем проживання підривників, їм може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, 6 липня на Вінниччині невідомі підірвали банкомат і вкрали близько мільйона гривень.

20 липня у Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкома, інцидент стався вночі в центрі міста, поліція відкрила дві кримінальні справи.

Україна поліція Вінниця злочин банкомат вибух
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