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23 липня 2020, 18:28 2

"Луцький терорист" не подаватиме апеляції

23 липня 2020, 18:28 2
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Покидаючи зал суду Кривош закликав чекати на "продовження перформансу "Антисистема"
Покидаючи зал суду Кривош закликав чекати на "продовження перформансу "Антисистема"
Фото: Главком
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Максим Кривош сидітиме під вартою без без права на заставу до 18 вересня.

Адвокат Максима Кривоша поінформував журналістів, що апеляцію на рішення суду не подаватиме, оскільки це суперечить бажанню його клієнта, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Сам Кривош, виходячи із зали суду, закликав усіх чекати "продовження перформансу "Антисистема".

Я всіх прошу чекати продовження перформансу "Антисистема", - сказав Кривош перед тим, як охоронці вивели його із зали суду.

Нагадаємо, сьогодні суд арештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб. У суді Максим Кривош розповів, чому відпустив заручників.

арешт автобус апеляція Луцьк терорист
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