Зеленський обговорив із командою Трампа мир і ППО: подробиці розмови

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером

Про це глава держави повідомив у соцмережах 18 жовтня, передає RegioNews.

Сторони обговорили результати зустрічі української та американської команд у Флориді, подальші дипломатичні кроки та ситуацію з російськими обстрілами.

За словами Зеленського, українська й американська команди підтримують постійну комунікацію та готуються до наступних кроків у дипломатії.

"Мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі", – наголосив президент.

Він зазначив, що Україна робить усе можливе, аби позиція США залишалася сильною та сприяла наближенню миру.

Зеленський повідомив, що Україна постійно інформує американських партнерів про ситуацію з російськими обстрілами та потреби української протиповітряної оборони.

"Саме від позиції Америки тут багато чого залежить", – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна й надалі готова до конструктивної та чесної співпраці заради реального результату.

"Дякую всім в Америці, хто підтримує саме такий підхід і Україну", – додав Зеленський.

Водночас про конкретні домовленості за підсумками розмови чи нові рішення щодо підтримки ППО президент не повідомив.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справ із Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією. Трамп також припустив, що мирну угоду з Москвою можуть укласти вже без участі чинного президента України.

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