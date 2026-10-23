На Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і автомобіль
У селі Великий Рожин Косівського району Івано-Франківської області внаслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем травмувалися двоє 15-річних хлопців. Мотоцикліста та його пасажира доправили до лікарні
Про це повідоми лаполіція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців 22 жовтня близько 16:00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.
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