Фото: поліція

ДТП сталася 22 жовтня близько 18:45 на трасі поблизу села Вістовичі Самбірського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися три автомобілі: Fiat Ducato під керуванням 41-річного львів'янина, Volkswagen Caddy, за кермом якого перебувала 40-річна жителька Самбірського району, та Chery Amulet, яким керував 23-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП травмувалися дві пасажирки Volkswagen Caddy – дівчатка віком 9 і 14 років. Обох доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.