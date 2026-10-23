На Львівщині зіткнулися три автомобілі: постраждали двоє дітей
ДТП сталася 22 жовтня близько 18:45 на трасі поблизу села Вістовичі Самбірського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися три автомобілі: Fiat Ducato під керуванням 41-річного львів'янина, Volkswagen Caddy, за кермом якого перебувала 40-річна жителька Самбірського району, та Chery Amulet, яким керував 23-річний місцевий житель.
Внаслідок ДТП травмувалися дві пасажирки Volkswagen Caddy – дівчатка віком 9 і 14 років. Обох доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.
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