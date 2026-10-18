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18 жовтня 2026, 17:32

Словаччина та Угорщина не підтримують нову позику ЄС для України на €70 млрд

18 жовтня 2026, 17:32
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням надати додаткові €70 млрд допомоги на 2027 рік. Однак Словаччина та Угорщина не підтримають цю ініціативу

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає RegioNews.

За словами Фіцо, пов’язувати переговори щодо майбутнього бюджету ЄС із фінансуванням України було б "небезпечно".

Водночас словацький прем’єр зазначив, що його країна готова підтримувати Україну в інших сферах, зокрема в освіті, дорожній інфраструктурі та розвитку енергетичних з’єднань. Проте Словаччина не долучатиметься до потенційної нової позики Євросоюзу для України.

За словами Фіцо, такої самої позиції дотримується прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Як відомо, президент Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі заявив, що наступного року війна обійдеться Україні в 155 мільярдів євро. Він звернувся до президентів і прем’єр-міністрів країн ЄС з проханням знайти ще 70 млрд євро для підтримки України.

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