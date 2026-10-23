Фото: поліція

Інцидент стався у дворі багатоповерхового будинку на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції звернувся перехожий, який повідомив про чоловіка зі зброєю. Як виявилось, 39-річний місцевий житель разом зі знайомим розпивав алкоголь у дворі будинку. Під час розмови він вирішив похизуватися пістолетом, дістав його та двічі вистрілив у повітря, налякавши мешканців.

Поліцейські вилучили травматичний пістолет "Форт-12РМ" і затримали чоловіка.

Фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві за ч. 1 ст. 296 КК України. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Василькові на Київщині сварка між братами закінчилася стріляниною. Одного з чоловіків затримали.