На Буковині псевдороботодавець викрав у жінки всі збереження

Фото: Національна поліція

41-річна жителька Буковини стала жертвою аферистів, коли шукала роботу. Виявилось, що працевлаштування було аферою

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Жінка хотіла знайти в інтернеті додатковий заробіток. Вона довірилась псевдо-роботодавцю та перерахувала на рахунок 30 тисяч гривень. В результаті виявилось, що вона стала жертвою шахрайства.

Правоохоронця закликають:

для пошуку роботи використовуйте офіційні ресурси;

не спокушайтеся на вигідні умови онлайн-заробітків (обіцянки високих прибутків, швидкого кар’єрного зростання, вимоги вкладати власні кошти для "старту" - ознаки шахрайства);

перевіряйте "роботодавців" через пошукові запити в інтернеті, ознайомтеся з відгуками громадян;

у жодному випадку не переказуйте кошти на невідомі рахунки.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.