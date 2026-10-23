На Буковині псевдороботодавець викрав у жінки всі збереження
41-річна жителька Буковини стала жертвою аферистів, коли шукала роботу. Виявилось, що працевлаштування було аферою
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Жінка хотіла знайти в інтернеті додатковий заробіток. Вона довірилась псевдо-роботодавцю та перерахувала на рахунок 30 тисяч гривень. В результаті виявилось, що вона стала жертвою шахрайства.
Правоохоронця закликають:
- для пошуку роботи використовуйте офіційні ресурси;
- не спокушайтеся на вигідні умови онлайн-заробітків (обіцянки високих прибутків, швидкого кар’єрного зростання, вимоги вкладати власні кошти для "старту" - ознаки шахрайства);
- перевіряйте "роботодавців" через пошукові запити в інтернеті, ознайомтеся з відгуками громадян;
- у жодному випадку не переказуйте кошти на невідомі рахунки.
Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
У Румунії затримали львів’янина, підозрюваного в продажу дитячої порнографії
23 жовтня 2026, 17:40З Німеччини екстрадували прикордонника, підозрюваного у вбивстві чоловіка на Одещині
23 жовтня 2026, 17:20Викрали мільйон доларів і два годинники: у Кіровоградській області затримали двох іноземців
23 жовтня 2026, 16:59На Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і автомобіль
23 жовтня 2026, 16:49Росіяни вдарили по житловому будинку в Глухові
23 жовтня 2026, 16:35На Черкащині зіткнулися дві вантажівки: 25-річний водій помер у лікарні
23 жовтня 2026, 16:21У Києві вилучили близько трьох кілограмів канабісу, амфетамін та арсенал зброї
23 жовтня 2026, 15:59В Одесі судитимуть експосадовця через вимагання 36 тисяч гривень за МАФ
23 жовтня 2026, 15:48РФ вдарила по підприємствах у Чернігові: загинула людина, ще 18 постраждали
23 жовтня 2026, 15:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі блоги »