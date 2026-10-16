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16 жовтня 2026, 07:42

Трамп заявив, що не хоче мати справ із Зеленським

16 жовтня 2026, 07:42
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Скриншот із відео
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справ із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією

Про це віе сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax, передає RegioNews.

За словами американського президента, Зеленський нібито не є людиною, з якою варто вести переговори. Трамп також припустив, що мирну угоду з Росією можуть укласти вже без участі чинного президента України.

"Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не великий прихильник Зеленського", – заявив Трамп.

Крім того, президент США звинуватив адміністрацію Барака Обами в тому, що Україна втратила контроль над Кримом. Окупований Росією півострів він назвав "найкрасивішим шматком землі", зазначивши, що добре розуміється на нерухомості як забудовник.

Трамп також розкритикував удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах. На його думку, такі атаки призводять до зростання світових цін на нафту.

"Я хочу, щоб Зеленський зупинився, і я хочу того самого від Путіна. [...] Я вважаю, що це просто ганьба", – сказав президент США.

Окремо Трамп прокоментував провал російського бліцкригу під Києвом у 2022 році. Він припустив, що російські війська могли просунутися до столиці, якби не сильні дощі, через які танки звернули на розмоклі сільськогосподарські угіддя.

Американський президент також заявив, що Україна має піти на поступки Росії, аргументуючи це перевагою Москви в людських ресурсах у війні на виснаження.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню. Він також наголосив, що Київ не очікувала деяких рішень і ситуацій з боку партнерів, наголосивши на важливості відкритих і надійних відносин зі Сполученими Штатами.

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