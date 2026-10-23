У Києві вилучили близько трьох кілограмів канабісу, амфетамін та арсенал зброї

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві двох чоловіків підозрюють у збуті канабісу й амфетаміну. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів канабісу, наркотичні солодощі та електронні сигарети з його вмістом. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку оцінюють приблизно у 2 млн грн

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловіки продавали наркотики поштою та під час особистих зустрічей. Під час обшуків, крім наркотичних речовин, вилучили засоби для їх фасування й пакування.

В одного з підозрюваних правоохоронці також виявили автомат Калашникова, пістолет Макарова, набої до них і предмет, зовні схожий на протипіхотну міну МОН-90.

Обом чоловікам повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб — за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Одному з них додатково інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами — за ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.