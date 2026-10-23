У Києві вилучили близько трьох кілограмів канабісу, амфетамін та арсенал зброї
У Києві двох чоловіків підозрюють у збуті канабісу й амфетаміну. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів канабісу, наркотичні солодощі та електронні сигарети з його вмістом. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку оцінюють приблизно у 2 млн грн
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, чоловіки продавали наркотики поштою та під час особистих зустрічей. Під час обшуків, крім наркотичних речовин, вилучили засоби для їх фасування й пакування.
В одного з підозрюваних правоохоронці також виявили автомат Калашникова, пістолет Макарова, набої до них і предмет, зовні схожий на протипіхотну міну МОН-90.
Обом чоловікам повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб — за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Одному з них додатково інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами — за ч. 1 ст. 263 КК України.
Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.