На Черкащині зіткнулися дві вантажівки: 25-річний водій помер у лікарні

Фото: поліція Черкаської області

У селі Паланка Уманського району Черкаської області внаслідок зіткнення двох вантажівок загинув 25-річний водій. Аварія сталася ввечері 22 жовтня. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

За попередніми даними правоохоронців, близько 21:30 41-річний водій вантажівки DAF не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою вантажівкою тієї ж марки, за кермом якої перебував 25-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення молодший водій дістав тілесні ушкодження. Його госпіталізували, однак у лікарні він помер.

На місці аварії працювали слідчі, патрульні, рятувальники ДСНС і медики.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Поліція встановлює всі обставини ДТП. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.