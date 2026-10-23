Викрали мільйон доларів і два годинники: у Кіровоградській області затримали двох іноземців

Фото: Київська обласна прокуратура

У місті Долинська Кіровоградської області двом іноземцям повідомили про підозру у крадіжці з квартири 1 млн доларів США, 4 120 гривень і двох наручних годинників. Чоловіків затримали після виходу з помешкання

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрювані отримали інформацію про те, що у квартирі підприємця нібито зберігаються 5 млн доларів США. Вони розробили план крадіжки та почали збирати інформацію про помешкання, родину власника, наявність охорони, можливі шляхи проникнення та відходу.

До реалізації задуму чоловіки запропонували долучитися двом працівникам поліції. Відтоді їхні дії контролювали правоохоронці в межах негласних слідчих дій.

6 жовтня 2026 року підозрювані приїхали до Долинської. У межах імітування обстановки злочину поліцейські, які діяли під контролем правоохоронних органів, передали їм ключі від квартири. Власник помешкання попередньо добровільно надав ці ключі.

Близько 08:00 чоловіки проникли до квартири та забрали 1 млн доларів США, 4 120 гривень і два наручні годинники. Коли вони вийшли з під’їзду, їх одразу затримали правоохоронці.

Дії чоловіків кваліфікували за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у житло та в умовах воєнного стану.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вони можуть вийти під заставу в розмірі 16 млн 640 тис. грн та 998 тис. 400 грн відповідно.

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