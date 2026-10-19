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19 октября 2026, 07:26

Зеленский обсудил с командой Трампа мир и ПВО: подробности разговора

19 октября 2026, 07:26
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Фото: Facebook/Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

Об этом глава государства сообщил в соцсетях 18 октября, передает RegioNews.

Стороны обсудили результаты встречи украинской и американской команд во Флориде, дальнейшие дипломатические шаги и ситуацию с российскими обстрелами.

По словам Зеленского, украинская и американская команды поддерживают постоянную коммуникацию и готовятся к следующим шагам в дипломатии.

"Мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, строящемуся на доверии", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина делает все возможное, чтобы позиция США оставалась сильной и способствовала приближению мира.

Зеленский сообщил, что Украина постоянно информирует американских партнеров о ситуации с российскими обстрелами и потребностях украинской противовоздушной обороны.

"Именно от позиции Америки здесь многое зависит", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина и дальше готова к конструктивному и честному сотрудничеству ради реального результата.

"Благодарю всех в Америке, кто поддерживает именно такой подход и Украину", - добавил Зеленский.

В то же время о конкретных договоренностях по итогам разговора или новых решениях по поддержке ПВО президент не сообщил.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дела с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией. Трамп также предположил, что мирное соглашение с Москвой может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.

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