Зеленский обсудил с командой Трампа мир и ПВО: подробности разговора
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером
Об этом глава государства сообщил в соцсетях 18 октября, передает RegioNews.
Стороны обсудили результаты встречи украинской и американской команд во Флориде, дальнейшие дипломатические шаги и ситуацию с российскими обстрелами.
По словам Зеленского, украинская и американская команды поддерживают постоянную коммуникацию и готовятся к следующим шагам в дипломатии.
"Мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, строящемуся на доверии", – подчеркнул президент.
Он отметил, что Украина делает все возможное, чтобы позиция США оставалась сильной и способствовала приближению мира.
Зеленский сообщил, что Украина постоянно информирует американских партнеров о ситуации с российскими обстрелами и потребностях украинской противовоздушной обороны.
"Именно от позиции Америки здесь многое зависит", – отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина и дальше готова к конструктивному и честному сотрудничеству ради реального результата.
"Благодарю всех в Америке, кто поддерживает именно такой подход и Украину", - добавил Зеленский.
В то же время о конкретных договоренностях по итогам разговора или новых решениях по поддержке ПВО президент не сообщил.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дела с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией. Трамп также предположил, что мирное соглашение с Москвой может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.
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