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17 жовтня 2026, 14:45

Зеленський закликав США посилити тиск на Росію після масованої атаки на енергетику

17 жовтня 2026, 14:45
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Фото: Офіс президента
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Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці, атакувавши понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Найскладніша ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, з 19:00 попереднього дня до 07:00 17 жовтня Росія застосувала проти української енергетики, міст і громад понад 320 реактивних і бензинових дронів типу Shahed, баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

"І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів — і саме по енергетиці — має, на жаль, багато негативних наслідків", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що удари також були спрямовані по енергетичних об’єктах Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших регіонів. За словами президента, Росія розширює кампанію проти української енергетики, намагаючись розпорошити резерви та можливості України для відновлення пошкоджених об’єктів.

Зеленський подякував енергетикам та всім службам, які працюють над відновленням електропостачання, і зазначив, що до робіт залучені всі доступні сили енергетичних компаній.

Президент також заявив про підготовку нових пакетів підтримки для України від європейських партнерів. Водночас він закликав Сполучені Штати посилити санкційний тиск на Росію та звернув увагу на рішення не просувати законопроєкт, пов’язаний із санкціями проти РФ.

"У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг — і ще може! — дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", — заявив Зеленський.

За словами президента, Росія намагається залишити мільйони українців без електроенергії та опалення напередодні зими. Він наголосив на необхідності посилення тиску на Москву, щоб зупинити атаки та наблизити завершення війни.

"Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна — це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно", — наголосив президент.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 жовтня російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами й 332 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ракети "Калібр" і 289 дронів. Влучання зафіксували на 22 локаціях.

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