В Одесі судитимуть експосадовця через вимагання 36 тисяч гривень за МАФ

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі до суду скерували справу щодо колишнього посадовця управління Одеської міської ради та керівника громадської організації. За даними слідства, вони вимагали у власниці фастфуду 36 тисяч гривень за те, щоб її МАФ не демонтували

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

У квітні 2026 року, за версією слідства, експосадовець зателефонував жінці та почав вимагати гроші, погрожуючи демонтажем тимчасової споруди через закінчення строку дії паспорта прив’язки.

До схеми він залучив керівника громадської організації, який мав виконувати роль посередника.

За 36 тисяч гривень чоловіки обіцяли власниці не лише уникнення демонтажу МАФу, а й відсутність перевірок з боку служби захисту прав споживачів упродовж року.

Гроші передавали двома частинами. У травні посередник отримав 25 тисяч гривень, а через кілька місяців — решту 11 тисяч гривень.

Обвинувальний акт щодо обох фігурантів скерували до суду. Подальші обставини справи та правову оцінку діям обвинувачених має встановити суд.

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