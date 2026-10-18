10:36  18 жовтня
Виїхав на зустрічну смугу: на Хмельниччині в ДТП загинув 37-річний чоловік
12:26  18 жовтня
У Києві чоловік до смерті забив охоронця спортивної бази
15:43  18 жовтня
На Львівщині автобус збив 77-річного велосипедиста: чоловік помер
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2026, 15:20

США знову обмінюються розвідданими з Україною

18 жовтня 2026, 15:20
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після перерви, яка тривала "певний період часу"

Про це, як пише Bloomberg, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC, передає RegioNews.

Український президент також висловив сподівання, що переговори зі США можуть відбутися вже цього тижня.

Водночас агентство не навело подробиць щодо відновлення обміну розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, минулого тижня колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні

Читайте також: "Зараз не час домовлятися": чому Україні потрібно пережити цю зиму

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США війна розвіддані Зеленський Володимир
76 ударів по енергетиці за тиждень: Зеленський розповів про масштаби атак РФ
18 жовтня 2026, 11:56
Зеленський закликав США посилити тиск на Росію після масованої атаки на енергетику
17 жовтня 2026, 14:45
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Сили оборони уразили військові об'єкти РФ на Донеччині та Луганщині
18 жовтня 2026, 16:22
Трамп зближується з Путіним, Європа вагається: що робити Україні
18 жовтня 2026, 15:51
На Львівщині автобус збив 77-річного велосипедиста: чоловік помер
18 жовтня 2026, 15:43
На Рівненщині ліквідували пожежі після атаки РФ: загиблих і постраждалих немає
18 жовтня 2026, 14:42
На Харківщині російський дрон атакував мікроавтобус: поранені двоє людей
18 жовтня 2026, 14:14
В Одесі ворог поцілив у житлову багатоповерхівку: постраждала 13-річна дівчинка
18 жовтня 2026, 13:37
Мінус 2 090 окупантів і понад 1,3 тисячі БпЛА: втрати РФ за 18 жовтня
18 жовтня 2026, 13:11
Скандальна постанова Кабміну: аналітичні центри вимагають мораторій на перегляд критеріїв бронювання
18 жовтня 2026, 12:52
У Києві чоловік до смерті забив охоронця спортивної бази
18 жовтня 2026, 12:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Бутусов
Микола Княжицький
Всі блоги »