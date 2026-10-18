США знову обмінюються розвідданими з Україною

Фото: Офіс Президента

США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після перерви, яка тривала "певний період часу"

Про це, як пише Bloomberg, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC, передає RegioNews.

Український президент також висловив сподівання, що переговори зі США можуть відбутися вже цього тижня.

Водночас агентство не навело подробиць щодо відновлення обміну розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, минулого тижня колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні

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