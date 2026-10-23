Росіяни вдарили по житловому будинку в Глухові
Вдень 23 жовтня росіяни атакували Сумську область. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок влучання загорілись два балкони та кімната в п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу, проте інколи вони були вимушені тимчасово призупиняти роботу через загрожу повторних ударів.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по Житомирщині.
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