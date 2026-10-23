10:57  23 жовтня
На Львівщині зіткнулися три автомобілі: постраждали двоє дітей
11:16  23 жовтня
Медсестра з Донеччини воювала за РФ: СБУ затримала її на Волині
12:40  23 жовтня
У Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2026, 17:56

В Одесі засудили експосадовицю за незаконне переоформлення нерухомості НААН

23 жовтня 2026, 17:56
Читайте также на русском языке
Фото: Одеська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

В Одесі колишню державну реєстраторку засудили до трьох років позбавлення волі за незаконну реєстрацію права власності на дві будівлі Селекційно-генетичного інституту Національної академії аграрних наук України (НААН). Унаслідок її дій державі завдали збитків на понад 800 тисяч гривень

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними прокуратури, у 2019 році жінка внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на дві будівлі інституту. Підставою для реєстрації стали документи з недостовірними відомостями.

Суд визнав колишню посадовицю винною в незаконному внесенні даних до державного реєстру.

Їй призначили три роки позбавлення волі, а також заборонили протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Одеса Нерухомість Чиновник
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Ексдиректора "Херсонелектротрансу" засудили до 15 років за держзраду
23 жовтня 2026, 19:56
Ринок чекає, що НБУ зробить наступного тижня зі своєю ставкою
23 жовтня 2026, 19:45
Відключення світла 24 жовтня: в Укренерго назвали графіки на вихідні
23 жовтня 2026, 19:30
Російського суддю підозрюють у воєнному злочині через вирок захиснику Маріуполя
23 жовтня 2026, 19:26
Росіяни атакували цивільну та промислову інфраструктуру Одещини: є постраждалі
23 жовтня 2026, 18:58
На Прикарпатті чоловік вбив співмешканку та намагався спалити тіло
23 жовтня 2026, 18:55
У Києві чоловіка судитимуть за сексуальні злочини щодо трьох неповнолітніх дівчат
23 жовтня 2026, 18:45
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
23 жовтня 2026, 18:20
У Дніпрі внаслідок російської атаки загинула людина, п’ятеро поранені
23 жовтня 2026, 18:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »