В Одесі засудили експосадовицю за незаконне переоформлення нерухомості НААН

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі колишню державну реєстраторку засудили до трьох років позбавлення волі за незаконну реєстрацію права власності на дві будівлі Селекційно-генетичного інституту Національної академії аграрних наук України (НААН). Унаслідок її дій державі завдали збитків на понад 800 тисяч гривень

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокуратури, у 2019 році жінка внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на дві будівлі інституту. Підставою для реєстрації стали документи з недостовірними відомостями.

Суд визнав колишню посадовицю винною в незаконному внесенні даних до державного реєстру.

Їй призначили три роки позбавлення волі, а також заборонили протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.