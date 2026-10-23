У Румунії затримали львів’янина, підозрюваного в продажу дитячої порнографії

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Румунії затримали 36-річного мешканця Львова, якого підозрюють в організації продажу матеріалів дитячої порнографії через мережу платних сайтів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, від початку 2025 року чоловік організував продаж відповідних матеріалів через мережу платних сайтів. Доступ до забороненого контенту надавав за криптовалюту.

Загальна сума отриманих коштів, за версією слідства, становила 938 700 доларів США.

Під час обшуків на комп’ютері чоловіка правоохоронці виявили докази адміністрування сайтів і продажу відповідних матеріалів.

Львів’янину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Через переховування від слідства його оголосили в міжнародний розшук.

У серпні 2026 року чоловіка затримали в румунському місті Тімішоара. Офіс Генерального прокурора готує документи для його видачі Україні, де його мають притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці.