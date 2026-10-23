Медсестра з Донеччини воювала за РФ: СБУ затримала її на Волині

Фото: СБУ

СБУ затримала на Волині мешканку Донецька, яка воювала проти України у складі російських збройних формувань. Жінку викрили після перетину кордону з Білорусією

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що фігурантка прибула до України через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Доманове". Вона планувала поновити український закордонний паспорт, а потім виїхати до однієї з країн Євросоюзу для постійного проживання.

До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні. Наприкінці лютого 2022 року, як стверджують правоохоронці, вона добровільно вступила до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

У російському війську жінка отримала звання сержанта та служила до серпня 2024 року. Після звільнення зі складу збройних формувань вона вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до Європейського Союзу.

Співробітники СБУ задокументували перетин нею державного кордону та затримали жінку в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.

Під час обшуку правоохоронці вилучили російський паспорт, військові квитки армії РФ, посвідчення ветерана країни-агресора та російські рублі.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині викрили агента РФ, який підірвав авто воїна ЗСУ. Військовий отримав тяжкі поранення. Зловмисник отримав вирок: 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.