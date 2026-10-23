З Німеччини екстрадували прикордонника, підозрюваного у вбивстві чоловіка на Одещині

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україну екстрадували прикордонника, якого підозрюють в умисному вбивстві чоловіка під час затримання на Одещині в липні 2024 року. Після інциденту військовослужбовець незаконно перетнув кордон і виїхав до Німеччини

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, 14 липня 2024 року прикордонники зупинили таксі приблизно за 15 кілометрів від кордону з Молдовою. У машині перебували четверо військовослужбовців, які самовільно залишили навчальну частину та планували незаконно перетнути державний кордон пішки.

Під час зупинки автомобіля двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а іншого почали переслідувати. Затриманий залишався під наглядом прикордонника, якому колега передав табельний пістолет.

За версією слідства, військовослужбовець вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози для інших. Чоловік загинув на місці.

Через кілька днів після цього прикордонник незаконно перетнув державний кордон і виїхав до Німеччини. Його оголосили в міжнародний розшук.

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону військовослужбовцю заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень — за ч. 1 ст. 115 і ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Після екстрадиції суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що на Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили чоловіка-втікача. Ще одного порушника вдалось затримати.