08:39  18 травня
Смертельна ДТП у Хмельницькому: 20-річному водію BMW X4 повідомили про підозру
08:21  18 травня
Дрифт і перегони в центрі Києва: поліція вилучила BMW та Range Rover
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
18 травня 2026, 09:30

Хто ж все-таки переміг на американо-китайському саміті, і чи здав Трамп Тайвань

18 травня 2026, 09:30
Читайте также на русском языке
Щоб розібратися в цьому, треба почати з того, що двоє керівників держав (та й загалом очолювані ними адміністрації) грають в абсолютно різні ігри
Щоб розібратися в цьому, треба почати з того, що двоє керівників держав (та й загалом очолювані ними адміністрації) грають в абсолютно різні ігри
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою The Art of the Deal, то Сі зустрічав його з традиційним трактатом The Art of War. Один приїхав торгуватися, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший десятиліттями. Один грає в шахи (швидкі й агресивні), інший у вейці, відомі нам під назвою ґо (повільні й розважливі).

У вейці є такий термін 本手 ("справжня рука", беньшоу, японською хонте). Це правильний, надійний хід, який посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, треба добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину.

Сі не намагався скористатися слабкостями Трампа. Він зробив "беньшоу", хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це "конструктивною стратегічною стабільністю". Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдилися ні його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні (якщо припустити) провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру й натомість нав'язав свою.

Зауважу, що концепція "беньшоу" стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту (гаокао). Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як "беньшоу" — надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково.

Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського президента, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у довгій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав США право наступного ходу.

Продовжуючи аналогії з довгою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки й віддати мені мою більшу, так буде добре для нас обох. А інших ми не питатимемо.

Тепер все залежить від того, що США робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Китай Дональд Трамп саміт Сі Цзіньпін Тайвань
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Дніпропетровщині затримали агента ФСБ, який наводив "Гради" та FPV-дрони на Нікополь
18 травня 2026, 10:20
Скандальна схема у справі "Династія": як намагалися врятувати активи
18 травня 2026, 09:57
У Запоріжжі легковик врізався в стовп: рятувальники деблокували пасажира
18 травня 2026, 09:56
Росіяни атакували Хмельниччину: спалахнули пожежі на підприємствах
18 травня 2026, 09:48
За ексочільника ОП Єрмака внесли повну суму застави – 140 млн грн
18 травня 2026, 09:35
У Чорному морі "Shahed" атакував китайське торговельне судно
18 травня 2026, 09:24
Росіяни атакували навчальний заклад на Сумщині: спалахнули будівлі
18 травня 2026, 09:11
Лобове зіткнення двох Audi на Рівненщині: загинув чоловік, ще троє людей травмовані
18 травня 2026, 08:57
За зауваження – постріли: у Києві жінка поранила чоловіка у дворі будинку
18 травня 2026, 08:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »