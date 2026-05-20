Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян

Українські захисники продовжують нищити окупантів на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри з Сумської області

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу бійців бригади "Сталевий кордон", яка працює на Сумщині. Українські захисники знищили та уразили: 2 гармати, 3 укриття, склад, автомобіль, мотоцикл та ліквідували одного окупанта.

"Прикордонники бригади "Сталевий кордон" продовжують упевнено виконувати завдання на визначених рубежах", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, що вранці та в ніч на 15 травня українські військові атакували низку важливих об'єктів окупантів. Зокрема, НПЗ "Рязанський".