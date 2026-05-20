20 травня 2026, 13:50

У Харкові чоловік "зливав" у Telegram блокпости ЗСУ

Основʼянський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про про розташування Збройних Сил України. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 1 липня 2022 року житель Харкова у листуванні у Telegram написав про блокпост ЗСУ поряд із розвʼязкою автодоріг. Уже 6 серпня він передав дані про розташування військової частини. 30 серпня його затримали, коли він нібито стежив та збирав дані про військових.

Справу розглядали 3,5 роки. Чоловік покаявся, а також перерахував 200 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Суд призначив 5 років позбавлення волі, більшу частину строку чоовік уже відбув у СІЗО.

Нагадаємо, на Черкащині студент коригував ракетно-дронові атаки росіянна енергетичну інфраструктуру центрального регіону України. СБУ затримала зрадника.

