У Криму в школі обвалився балкон із дітьми: 10 постраждалих

20 травня 2026, 13:44
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У тимчасово окупованому Севастополь у школі №13 обвалився балкон разом із дітьми. Внаслідок інциденту постраждали 10 школярів, один із них перебуває в лікарні без свідомості

Про це у Телеграмі повідомляє "Крим Реалії", передає RegioNews.

Зазначається, що діти зібралися на балконі, щоб зробити фото. У цей момент конструкція обвалилася.

Очільник міста, призначений РФ, заявив, що в навчальному закладі нещодавно проводили "капітальний ремонт", який завершили у 2025 році. Після нього оновили основну будівлю, тир та їдальню.

Наразі точні обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму дітей тестують на ненависть до України. За даними Центру національного спротиву, під виглядом "опитувань” дітей ідеологічно обробляють, нав’язують російську ідентичність і шукають "неблагонадійні” родини для подальших репресій.

