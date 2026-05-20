У Києві аферист виманив у доньки загиблого захисника понад півмільйона

У Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Студентка з Одеси через Telegram-бот для знайомств познайомилась з хлопцем. Він розповів, що нібито є фахівцем у сфері криптовалют та запропонував допомогу в отриманні прибутку. Згодом він вимагив у дівчини реквізити банківської картки, логін і пароль.

"Отримавши доступ до фінансових даних потерпілої, фігурант переказував гроші на рахунки підставних осіб, знімав готівку через банкомати та каси торговельних закладів у Києві, а також конвертував частину викрадених коштів у віртуальні активи", - розповіли в поліції.

