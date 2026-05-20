13:27  20 травня
На Полтавщині знайшли мертвою 18-річну дівчину
13:00  20 травня
Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян
08:22  20 травня
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 15:53

За 13 тис. доларів обіцяв "тилову" службу: у Києві судитимуть колишнього члена ДФТГ

20 травня 2026, 15:53
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього члена добровольчого формування територіальної громади. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік, дізнавшись про розшук військовозобов’язаного через неявку до ТЦК та СП, запропонував за 13 тис. доларів США допомогу з оформленням рекомендаційного листа для призову до тилової військової частини з подальшим формальним проходженням служби.

Він запевняв, що має необхідні зв’язки та може вплинути на оформлення документа, який дозволить уникнути додаткових перевірок і забезпечить мобілізацію до визначеного підрозділу.

У лютому 2026 року обвинувачений отримав частину коштів як завдаток та організував виготовлення рекомендаційного листа через залучених осіб, які не були обізнані про його протиправні наміри. Після цього надіслав "клієнту” фото документа та вимагав решту суми.

Під час одержання другої частини грошей його затримали.

Нагадаємо, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ служба в армії військова
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві фейкові благодійні фонди заробляли на ухилянтах
20 травня 2026, 17:45
Скандал у Нацполіції: керівництво відсторонило посадовців через підозри у хабарництві
20 травня 2026, 17:29
На Чернігівщині матір торгувала власною малолітньою донькою
20 травня 2026, 17:11
На Київщині ухилянтів "катали" за 16 тисяч доларів
20 травня 2026, 17:10
На Київщині посадовці вкрали 6,7 га рекреаційних земель на 20 млн грн
20 травня 2026, 16:57
На Харківщині водій скоїв наїзд на поліцейського, аби уникнути візиту до ТЦК
20 травня 2026, 16:24
Тімур Міндіч подав до суду на президента Зеленського
20 травня 2026, 15:30
Ворожий БпЛА атакував відпочинковий комплекс на Чернігівщині: є поранений
20 травня 2026, 15:26
На Київщині у вогні загинув чоловік
20 травня 2026, 15:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »