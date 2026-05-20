За 13 тис. доларів обіцяв "тилову" службу: у Києві судитимуть колишнього члена ДФТГ

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього члена добровольчого формування територіальної громади. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік, дізнавшись про розшук військовозобов’язаного через неявку до ТЦК та СП, запропонував за 13 тис. доларів США допомогу з оформленням рекомендаційного листа для призову до тилової військової частини з подальшим формальним проходженням служби.

Він запевняв, що має необхідні зв’язки та може вплинути на оформлення документа, який дозволить уникнути додаткових перевірок і забезпечить мобілізацію до визначеного підрозділу.

У лютому 2026 року обвинувачений отримав частину коштів як завдаток та організував виготовлення рекомендаційного листа через залучених осіб, які не були обізнані про його протиправні наміри. Після цього надіслав "клієнту” фото документа та вимагав решту суми.

Під час одержання другої частини грошей його затримали.

