01:35  20 травня
Ведуча Леся Нікітюк показала, як її маленький син уже ходить
00:55  20 травня
"Копійки передає": акторка Анна Саліванчук публічно "наїхала" на екс-чоловіка за ігнорування дітей
23:40  19 травня
Смертельна ДТП на Житомирщині: мотоцикл вилетів у кювет
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 08:22

На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч

20 травня 2026, 08:22
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, військовий за гроші допомагав військовозобов’язаним незаконно отримувати відстрочки від мобілізації.

В одному з епізодів фігурант запропонував чоловіку, який перебував у розшуку одного з львівських ТЦК та СП, оформити відстрочку за 16 тисяч доларів США.

Правоохоронці задокументували, що без особистої присутності військовозобов’язаному змінили місце військового обліку – його поставили на облік в одному з ТЦК та СП Волинської області.

Після цього чоловік через ЦНАП на Львівщині подав необхідні документи, а вже наступного дня інформація про відстрочку з’явилася у застосунку "Резерв+".

Штаб-сержанта затримали одразу після отримання коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція викрили нові схеми продажу "тилових" посад у війську. Підозри отримали командири в різних областях. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівщина відтермінування війна мобілізація ДБР СБУ служба в тилу служба в армії
На Закарпатті керівник ГО та екс-чиновник ТЦК бронювали ухилянтів за хабарі
19 травня 2026, 13:55
На Закарпатті уролог за $400 продав "камінь у нирках" для відстрочки
19 травня 2026, 12:23
На Житомирщині лікаря-інтерна залишили в ТЦК до виповнення 25 років
19 травня 2026, 09:56
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Четверо загиблих та дев’ятеро поранених: наслідки ворожих ударів по Сумщині
20 травня 2026, 08:28
Росіяни атакували склади та підприємства на Дніпропетровщині: наслідки обстрілів
20 травня 2026, 08:12
Нічний масований удар по Одесі: зруйнований будинок, пошкоджена 24-поверхівка та склад
20 травня 2026, 07:59
Батько Єрмака відвідував РФ через Мінськ після виборів 2019 року – "Схеми"
20 травня 2026, 07:54
Російський удар по Вільнянську: серед чотирьох поранених – двоє дітей
20 травня 2026, 07:48
Мінус 920 солдатів та 60 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян
20 травня 2026, 07:36
У Харкові внаслідок удару БпЛА постраждала 16-річна дівчина
20 травня 2026, 07:36
Масована атака на Сумщину: у Конотопі дрон зруйнував частину багатоповерхівки
20 травня 2026, 07:27
909 ударів за добу: на Запоріжжі поранені 7 людей, серед них діти
20 травня 2026, 07:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »