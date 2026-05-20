На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, військовий за гроші допомагав військовозобов’язаним незаконно отримувати відстрочки від мобілізації.

В одному з епізодів фігурант запропонував чоловіку, який перебував у розшуку одного з львівських ТЦК та СП, оформити відстрочку за 16 тисяч доларів США.

Правоохоронці задокументували, що без особистої присутності військовозобов’язаному змінили місце військового обліку – його поставили на облік в одному з ТЦК та СП Волинської області.

Після цього чоловік через ЦНАП на Львівщині подав необхідні документи, а вже наступного дня інформація про відстрочку з’явилася у застосунку "Резерв+".

Штаб-сержанта затримали одразу після отримання коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

