Елітні авто, зброя і 22 млн грн: що знайшли у топпосадовців Нацполіції під час обшуків

У топпосадовців регіональних підрозділів поліції, затриманих за "кришування" схеми з відвертим контентом, вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, наразі затримано п’ятьох учасників схеми, їм повідомлено про підозру.

Слідство готує клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів.

За даними слідства, водію автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував функції посередника, інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища.

Також підозри оголошено керівництву поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Їхні дії кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За версією слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів" – приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічну продукцію.