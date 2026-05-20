13:27  20 травня
На Полтавщині знайшли мертвою 18-річну дівчину
13:00  20 травня
Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян
08:22  20 травня
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 14:41

Елітні авто, зброя і 22 млн грн: що знайшли у топпосадовців Нацполіції під час обшуків

20 травня 2026, 14:41
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У топпосадовців регіональних підрозділів поліції, затриманих за "кришування" схеми з відвертим контентом, вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, наразі затримано п’ятьох учасників схеми, їм повідомлено про підозру.

Слідство готує клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів.

За даними слідства, водію автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував функції посередника, інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища.

Також підозри оголошено керівництву поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Їхні дії кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор повідомив, що в Україні викрили корупційну схему у системі Нацполіції, яка діяла в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За версією слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів" – приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічну продукцію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нацполіція прокуратура обшуки порноофіси чиновники авто гроші зброя
У Нацполіції викрили схему кришування "порноофісів" у трьох областях
20 травня 2026, 11:05
Обшуки в трьох обласних управліннях поліції: що відомо
20 травня 2026, 09:59
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
За 13 тис. доларів обіцяв "тилову" службу: у Києві судитимуть колишнього члена ДФТГ
20 травня 2026, 15:53
Тімур Міндіч подав до суду на президента Зеленського
20 травня 2026, 15:30
Ворожий БпЛА атакував відпочинковий комплекс на Чернігівщині: є поранений
20 травня 2026, 15:26
На Київщині у вогні загинув чоловік
20 травня 2026, 15:20
У Києві аферист виманив у доньки загиблого захисника понад півмільйона
20 травня 2026, 14:55
Нові правила у Полтавському ТЦК: до оповіщення залучатимуть лише УБД
20 травня 2026, 14:26
У Харкові чоловік "зливав" у Telegram блокпости ЗСУ
20 травня 2026, 13:50
У Криму в школі обвалився балкон із дітьми: 10 постраждалих
20 травня 2026, 13:44
На Полтавщині знайшли мертвою 18-річну дівчину
20 травня 2026, 13:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »