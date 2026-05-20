Нові правила у Полтавському ТЦК: до оповіщення залучатимуть лише УБД

Полтавський обласний ТЦК та СП змінює підходи до формування груп оповіщення – тепер до їхнього складу залучатимуть лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій

Про це повідомили у пресслужбі обласного ТЦК, передає RegioNews.

Там зазначили, що до патрулів відбиратимуть військових, які безпосередньо брали участь у бойових діях і мають розуміння ситуації на фронті.

У відомстві пояснюють, що такі військові працюватимуть із військовозобов’язаними, усвідомлюючи потребу доукомплектування підрозділів та ротації особового складу.

Також у ТЦК заявили, що військовослужбовців без бойового досвіду планують переводити до бойових підрозділів для набуття відповідних навичок. Натомість ті, хто вже має досвід, але ще оформлює статус УБД, тимчасово виконуватимуть тилові завдання.

Нагадаємо, на Черкащині працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю. Транспортний засіб зупинили посеред поля, після чого виник конфлікт між учасниками події.

