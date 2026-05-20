13:27  20 травня
На Полтавщині знайшли мертвою 18-річну дівчину
13:00  20 травня
Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян
08:22  20 травня
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 14:26

Нові правила у Полтавському ТЦК: до оповіщення залучатимуть лише УБД

20 травня 2026, 14:26
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Полтавський обласний ТЦК та СП змінює підходи до формування груп оповіщення – тепер до їхнього складу залучатимуть лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій

Про це повідомили у пресслужбі обласного ТЦК, передає RegioNews.

Там зазначили, що до патрулів відбиратимуть військових, які безпосередньо брали участь у бойових діях і мають розуміння ситуації на фронті.

У відомстві пояснюють, що такі військові працюватимуть із військовозобов’язаними, усвідомлюючи потребу доукомплектування підрозділів та ротації особового складу.

Також у ТЦК заявили, що військовослужбовців без бойового досвіду планують переводити до бойових підрозділів для набуття відповідних навичок. Натомість ті, хто вже має досвід, але ще оформлює статус УБД, тимчасово виконуватимуть тилові завдання.

Нагадаємо, на Черкащині працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю. Транспортний засіб зупинили посеред поля, після чого виник конфлікт між учасниками події.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область ТЦК УБД мобілізація війна військовозобовʼязані
У Львові натопв напав на авто ТЦК та звільнив мобілізованого
19 травня 2026, 21:35
На Закарпатті керівник ГО та екс-чиновник ТЦК бронювали ухилянтів за хабарі
19 травня 2026, 13:55
Скандал на Черкащині: працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю
19 травня 2026, 13:15
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
За 13 тис. доларів обіцяв "тилову" службу: у Києві судитимуть колишнього члена ДФТГ
20 травня 2026, 15:53
Тімур Міндіч подав до суду на президента Зеленського
20 травня 2026, 15:30
Ворожий БпЛА атакував відпочинковий комплекс на Чернігівщині: є поранений
20 травня 2026, 15:26
На Київщині у вогні загинув чоловік
20 травня 2026, 15:20
У Києві аферист виманив у доньки загиблого захисника понад півмільйона
20 травня 2026, 14:55
Елітні авто, зброя і 22 млн грн: що знайшли у топпосадовців Нацполіції під час обшуків
20 травня 2026, 14:41
У Харкові чоловік "зливав" у Telegram блокпости ЗСУ
20 травня 2026, 13:50
У Криму в школі обвалився балкон із дітьми: 10 постраждалих
20 травня 2026, 13:44
На Полтавщині знайшли мертвою 18-річну дівчину
20 травня 2026, 13:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »