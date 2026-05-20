На Київщині у вогні загинув чоловік
Трагедія сталась в селі Таценки, на Обухівщині. На жаль, внаслідок пожежі загинув чоловік
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Зазначається, що рятувальникам днями повідомили про пожежу на Обухівщині. На жаль, під час гасіння полум'я знайшли мертвим 59-річного чоловіка. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.
"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в Печерському районі Києва, на вулиці Звіринецькій, сталася пожежа в багатоповерховому будинку.
