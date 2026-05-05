05 травня 2026, 11:45

Нові "плівки Міндіча": фігуранти обговорюють НАБУ та стеження – Железняк

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Фото: COLlive News
Нардеп Ярослав Железняк опублікував чергову частину записів "плівок Міндіча" у яких обговорюють роботу правоохоронних органів

Про йдеться у його відеоблозі на YouTube, передає RegioNews.

"НАБУ хотіли знищити, поки воно підбиралось надто близько? Нові плівки Міндіча показують, як фігуранти самі розкривають свою паніку. У записах звучать відверті зізнання: з більшістю силовиків можна "домовитись", але не з НАБУ", – зауважив Железняк.

Железняк нагадав, як 22 липня 2025 року у Верховній Раді намагались фактично ліквідувати НАБУ та САП. Тоді 263 нардепів проголосували за законопроєкт №12414, яким антикорупційні структури мали підкорятися генеральному прокурору.

На думку Железняка, це робилось навмисне, щоб врятувати бізнесмена Тимура Міндіча та його поплічників від розслідувань НАБУ. Такого висновку нардеп дійшов після прослуховування плівок Міндіча.

Зокрема у нових плівках фігуранти обговорювали НАБУ, журналістів та деяких нардепів, "які їм заважали", зазначив Железняк.

Перший діалог датується березнем 2025 року. У ньому фігурант "операції Мідас" Олександр Цукерман спілкується, імовірно з лікарем-дерматологом. У розмові мовиться про знайомого цього лікаря, який працює у Кабміні, відповідає за нагляд за ліками і у нього, очевидно, проблеми з декларацією. Цукермана просять допомогти з цим.

У відповідь Цукерман характеризує всю правоохоронну систему. Зокрема він зазначив, що ситуація непроста, і з "с СБУ, с ментами, с ДБР можно договориться. С НАБУ договориться очень тяжело".

Другий діалог відбувся у квітні 2025 року між Цукерманом та іншим фігурантом Ігорем Фурсенком. У цій розмові Цукерман скаржиться на те, що НАБУ слідкує за ним.

Третій записаний діалог між Цукерманом та Фурсенком відбувся 5 червня 2025 року. Розмовляли про те, як передати кошти так, щоб їх не зафільмувало НАБУ.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

Згодом нардеп Ярослав Железняк опублікував ще одну частину плівок. Він стверджує, що у цих розмовах йдеться про можливі кадрові рішення в уряді, зокрема кандидатури на посади в Кабінеті міністрів, а також потенційного посла України в США. Серед згаданих прізвищ – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанішина та Світлана Гринчук.

НАБУ стеження САП скандал плівки Міндіча Мідас Олександр Цукерман
