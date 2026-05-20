Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
20 травня 2026, 10:57

Безкоштовний транспорт і трудові мігранти: ціна популізму

Читайте также на русском языке
Мер Харкова проти трудових мігрантів і за безкоштовного метро. І він не один такий. Це все чудово. Але хто буде за це платити?
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
От кияни також хочуть дешеве метро. Навіть петицію створили. Кажуть – "не можна підвищувати ціну на проїзд в громадському транспорті".

Ну звісно, нехай проїзд в метро коштує 8 гривень. Це 20 центів. Дуже цікаво, яку послугу можна отримати де завгодно в світі за 20 центів.

Якби в деяких киянах не прокинувся дух ватного комунізму, як у мера Харкова Терехова, то вони б зажадали іншого. Сказали б "шановна місцева влада. А можна трошки подумати і якось зробити проїзні, місячні, річні, нормальними. Щоб купляючи оптом було реально дешевше". Там реально є простір для інтелектуальної праці. Не дуже складної. Але ефективної.

Але ні, коли проїзд у Франківську коштує 25 гривень вони хочуть проїзд у Києві за 8 гривень. Ну певно як в найбіднішому місті України.

Всі ми любимо шару. Але лишилось спитати себе – хто ж її має оплатити. Бо завжди ж хтось платить? Бо не може проїзд в метро чи автобусі коштувати 20 центів. А хто платить?

Може олігархи? Ага. Щас?
Корупціонери? Ага два рази.
То хто ж. Чиї гроші йдуть на забезпечення шари? На де-факто безкоштовний проїзд?

В кожному розслідуванні головне не вийти на самого себе. О так і тут. Бо завжди платять платники податків. Платять грошима. Платять поганим сервісом. Платять поганою інфраструктурою. Але обовʼязкова платять. Бо див не буває. Це вам будь-яка ворожка Вероніка скаже.

Хтось почне кричати про корупцію. То виходить, що ці люди ок із ситуацією, коли корупція є і є шара для них. Тільки вони знов забувають, що платять не корупціонери, а вони.

А яка правильна відповідь? Тарифи на проїзд мають бути ринковими, а увага до діяльності комунальних підприємств підвищена.

Тому корупція не аргумент. А от совковий менталітет – аргумент. І це завжди шлях до бідності. Але наповненої уявною шарою.

Але людей з таким менталітетом багато. І тому ми побачимо багато політиків, які будуть паразитувати на цьому поді. Це "політики курця". Не треба нам таких. Бо вони ведуть до бідності. І будуть нашими євроскєптиками, які скоро заведуть пісню про свій особливий шлях і не треба нам ЄС.

Бо це про бідність. І дешеве метро веде до бідності. І відсутність трудових мігрантів також веде до бідності. До речі. Бо треба ж щоб хтось працював і ще й платив податки.

Але є дуже багато людей, що хочуть очолити цей шлях. І будуть вас лякати. І кожний ром тепер буде перетворюватись на тисячу індусів. А запізнілий і цілком притомний крок по приведенню ціни на проїзд в громадському транспорті до нормальності – як зрада.

Читайте також: Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
