На Полтавщині знайшли мертвою 18-річну дівчину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 19 травня близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення дівчини без ознак життя неподалік села Вікторія.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт.

Поліцейські встановили особу загиблої – нею виявилася 18-річна жителька громади. Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

