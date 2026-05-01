"Плівки Міндіча-2": Железняк оприлюднив нові записи про Кабмін і посла в США

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат Ярослав Железняк від фракції "Голос" оприлюднив чергову серію так званих "плівок Міндіча", які складаються з трьох частин

передає RegioNews.

Железняк опублікував записи, які, за його словами, є фрагментами розмов бізнесмена Тимура Міндіча та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова від 8 липня 2025 року.

Нардеп стверджує, що у цих розмовах йдеться про можливі кадрові рішення в уряді, зокрема кандидатури на посади в Кабінеті міністрів, а також потенційного посла України в США. Серед згаданих прізвищ – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанішина та Світлана Гринчук.

Окремо у відео згадується так званий "проєкт 23", який, за словами депутата, може стосуватися фінансової схеми із залученням третьої особи. Водночас він зазначив, що не має повного контексту розмов і планує подальші публікації матеріалів.

За твердженням Железняка, оприлюднені записи походять із матеріалів сторони захисту одного з фігурантів справи.

Водночас автентичність записів наразі не підтверджена.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

Читайте також: