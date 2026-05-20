Ворожий БпЛА атакував відпочинковий комплекс на Чернігівщині: є поранений
Російський безпілотник атакував цивільний об’єкт у Батуринській громаді. Внаслідок влучання на території відпочинкового комплексу спалахнула пожежа
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Через влучання зайнялося перекриття будівлі, також було знищено легковий автомобіль, постраждала людина.
Рятувальники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, що у Прилуках Чернігівської області внаслідок ракетного удару загинули четверо людей – двоє чоловіків, жінка та 15-річний хлопець.
