18 травня 2026, 11:58

На Львівщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ: 72 людини госпіталізовані

На Львівщині зафіксували суттєве зростання рівня захворюваності на простудні хвороби

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Протягом тижня, з 11 по 17 травня, в області було зареєстровано 8 158 випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це на 12,2% більше порівняно з попереднім тижневим показником.

За словами фахівців, 47% від загальної кількості хворих становлять діти.

Більшість пацієнтів переносять хворобу в легкій формі та лікуються амбулаторно, проте в деяких випадках знадобилося серйозне медичне втручання. Так, упродовж минулого тижня через важкий перебіг хвороби та ускладнення до лікарень області госпіталізували 72 людини.

Медики закликають мешканців регіону не ігнорувати профілактичні заходи та дбати про власне здоров’я.

Зокрема, фахівці радять:

  • одягатися відповідно до погодних умов;
  • регулярно провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання;
  • збалансовано харчуватися і додавати до раціону більше овочів, зелені та вітамінів;
  • дотримуватися гігієни рук і кашльового етикету;
  • не приймати антибіотики без призначення лікаря.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

