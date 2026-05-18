Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями до поліції звернулася місцева жителька й повідомила, що її 41-річний брат не з’являється вдома та не виходить на зв’язок. Правоохоронці провели розслідування та з'ясували обставини зникнення чоловіка. На початку травня він завітав у гості до свого 38-річного знайомого. Під час спільного вживання алкоголю між ними спалахнула сварка, яка переросла у бійку – господар жорстоко побив гостя.

Після конфлікту зловмисник ліг спати, а вранці виявив, що товариш помер. Тоді фігурант відтягнув тіло вбитого через дорогу до найближчої лісосмуги та закопав його.

Попередньо, потерпілий помер через перелом основи черепа та набряк головного мозку. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судмедекспертизу.

Поліцейські затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який задушив дружину через пів року після весілля. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.