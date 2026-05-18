Через нічну атаку РФ Укрзалізниця змінила маршрути низки поїздів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після масованого нічного обстрілу Дніпропетровської області Укрзалізниця тимчасово скоригувала рух низки поїздів через загрозу ворожих безпілотників

Про це АТ "Укрзалізниця" повідомило у Фейсбуці, передає RegioNews.

Зазначається, що моніторингові групи затримали відправлення окремих рейсів із міркувань безпеки. Водночас пасажири та рухомий склад не постраждали.

Зокрема, поїзд №79/80 Дніпро – Львів 17 травня прямуватиме лише до Києва. Пасажирів до Львова пересадять на додатковий поїзд №291 Київ – Львів.

Поїзд №83/84 Дніпро – Ужгород курсуватиме лише до Львова. Для пасажирів до Ужгорода організують окремий склад.

Також із затримками рухаються рейси:

№86/85 Запоріжжя – Львів;

№103/104 Львів – Лозова;

№285/286 Дніпро – Львів.

В Укрзалізниці закликали стежити за оновленнями в застосунку, оголошеннями на вокзалах та повідомленнями поїзних бригад.

Нагадаємо, в ніч на 18 травня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 11 локаціях.