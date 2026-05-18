18 травня 2026, 10:45

На 65-му році життя раптово помер нардеп Степан Кубів

На 65-му році життя раптово помер народний депутат від партії "Європейська солідарність" Степан Кубів

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

"Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у парламенті та уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни", – зазначив він.


Степан Кубів: що про нього відомо

Степан Іванович Кубів (1962-2026) – український політик, державний діяч, народний депутат України кількох скликань.

Народився у Тернопільській області. Розпочинав політичну діяльність як депутат Львівської обласної ради.

У 2014 році обіймав посаду голови Національного банку України, де працював у період початку реформування банківської системи після Революції гідності.

Був народним депутатом України:

  • у 2012 році – від партії "Батьківщина";
  • у 2014 році – від "Блоку Петра Порошенка";
  • з 2019 року – від "Європейської солідарності".

Нагадаємо, 25 січня нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув у ДТП біля Львова. Після аварії депутата у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень. Однак, медикам не вдалося його врятувати.

