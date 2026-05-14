Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення ВАКС, який призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень

Про це повідомила кореспондентка "Радіо Свобода", передає RegioNews.

"Я ж казав – у мене таких грошей нема", – зазначив він.

Також у колишнього керівника Офісу Президента запитали, що він планує брати із собою до СІЗО. Він відповів, що візьме "саме необхідне".



Окрім того, Єрмак сказав, що заперечує будь-які обвинувачення. Каже"йому немає чого приховувати" і додав, що вони планують подавати апеляцію.

Адвокат підозрюваного Ігор Фомін заявив, що сума застави є незаконною, проте зазначив, що вони все ж будуть шукати кошти.

"Ми вже зверталися до колег, зверталися до бізнесу", – зазначив він.

Адвокат висловив надію, що необхідну суму вдасться зібрати.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень

Раніше журналісти звернули увагу на одяг ексочільника ОП, у якому він прийшов до суду 13 травня. Зокрема, в костюмі бренду Tom Ford за 4990 євро (за актуальним курсом НБУ –257 484 гривень).

Також на руці Єрмака помітили годинник Casio G-SHOCK Classic GM-2100. Його вартість стартує від 220 доларів (9 000 гривень).

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

