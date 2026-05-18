18 травня 2026, 12:27

Швидкого завершення війни в Україні не буде: прогноз експерта

Швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто – конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів"

Такий прогноз виданню Bild озвучив експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль, передає RegioNews.

За його словами, наразі війна перебуває у фазі виснаження, яка може тривати довгий час.

"На даний момент війна на виснаження триватиме", – зазначив Уль.

Він наголосив, що історія знає багато прикладів затяжних війн, коли навіть попри втому сторін і сигнали до миру бойові дії продовжувалися, оскільки кожна зі сторін вірила у власну перемогу.

Окремо експерт звернув увагу на зростаючу роль безпілотників, назвавши їх ключовим фактором сучасного поля бою. За його словами, наразі майже відсутні ефективні контрзаходи проти масового використання дронів, а перспективними засобами протидії можуть стати лазерні системи або кулеметні комплекси.

Уль також вважає, що Росія зберігає здатність продовжувати війну завдяки ресурсній базі, попри санкції та економічні труднощі. На його думку, системного колапсу російської економіки, на який розраховували на Заході, не відбулося.

Водночас він припускає, що у разі зменшення кількості добровольців Москва може вдатися до додаткових мобілізаційних заходів або змінити юридичну форму ведення війни.

Щодо України експерт заявив, що країна стикається з дефіцитом людських ресурсів, зокрема піхоти, що може стати серйозним викликом для майбутніх операцій. Він також зазначив, що Київ залишається залежним від західної військової допомоги та розвідданих.

"Ймовірно, ситуація ще більше загостриться. Останнім заходом, швидше за все, стане мобілізація чоловіків у віці від 18 до 25 років, які наразі звільнені від обов'язкової військової служби", – каже він.

Нагадаємо, за словами українського президента Володимира Зеленського, Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

