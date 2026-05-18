У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами

Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що прикордонники зупинили поїзд на вантажному напрямку після проходження контролю, коли він прямував у бік державного кордону.

Під час перевірки залучили службового собаку, який відреагував на валізу однієї з пасажирок – 18-річної місцевої жительки. Під час огляду спільно з митниками у багажі виявили 300 пачок сигарет без марок акцизного податку України.

За попередньою інформацією, тютюнові вироби були закинуті у вагон під час руху потяга на ділянці прямування до кордону.

Виявлену продукцію вилучили. Також до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів.

Наразі встановлюється вартість вилученого товару та особи, причетні до правопорушення.

