08:39  18 травня
Смертельна ДТП у Хмельницькому: 20-річному водію BMW X4 повідомили про підозру
08:21  18 травня
Дрифт і перегони в центрі Києва: поліція вилучила BMW та Range Rover
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 07:37

У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами

18 травня 2026, 07:37
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Чопського загону виявили партію безакцизних тютюнових виробів, які намагалися незаконно переправити до Угорщини пасажирським потягом "Чоп – Захонь"

Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що прикордонники зупинили поїзд на вантажному напрямку після проходження контролю, коли він прямував у бік державного кордону.

Під час перевірки залучили службового собаку, який відреагував на валізу однієї з пасажирок – 18-річної місцевої жительки. Під час огляду спільно з митниками у багажі виявили 300 пачок сигарет без марок акцизного податку України.

За попередньою інформацією, тютюнові вироби були закинуті у вагон під час руху потяга на ділянці прямування до кордону.

Виявлену продукцію вилучили. Також до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів.

Наразі встановлюється вартість вилученого товару та особи, причетні до правопорушення.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили незаконне ввезення алкоголю без сплати податків. Організатори схеми використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україн, щоб оформлювати продукцію як вантаж для службового користування, який не підлягає оподаткуванню.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття контрабанда прикордонник сигарети поїзд дівчина Угорщина
На Буковині зупинили контрабанду електрокарів: вартість авто суттєво занизили
15 травня 2026, 09:26
Киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера
11 травня 2026, 08:16
Прикордонники знайшли авто з сигаретами на мільйон
06 травня 2026, 23:35
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Через атаки РФ є знеструмлення у пʼяти областях – Міненерго
18 травня 2026, 10:37
На Дніпропетровщині затримали агента ФСБ, який наводив "Гради" та FPV-дрони на Нікополь
18 травня 2026, 10:20
Скандальна схема у справі "Династія": як намагалися врятувати активи
18 травня 2026, 09:57
У Запоріжжі легковик врізався в стовп: рятувальники деблокували пасажира
18 травня 2026, 09:56
Росіяни атакували Хмельниччину: спалахнули пожежі на підприємствах
18 травня 2026, 09:48
За ексочільника ОП Єрмака внесли повну суму застави – 140 млн грн
18 травня 2026, 09:35
Хто ж все-таки переміг на американо-китайському саміті, і чи здав Трамп Тайвань
18 травня 2026, 09:30
У Чорному морі "Shahed" атакував китайське торговельне судно
18 травня 2026, 09:24
Росіяни атакували навчальний заклад на Сумщині: спалахнули будівлі
18 травня 2026, 09:11
Лобове зіткнення двох Audi на Рівненщині: загинув чоловік, ще троє людей травмовані
18 травня 2026, 08:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »