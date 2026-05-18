Вперше в історії: збірну України з футболу очолив іноземний тренер

Українська асоціація футболу

Його кандидатуру затвердив Виконавчий комітет асоціації футболу за поданням Комітету національних збірних.

Контракт із 53-річним тренером підписано на два роки з можливістю продовження.

Таким чином, уперше в історії збірну України очолив іноземний наставник.

Довідка: Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року.

Упродовж тренерської кар’єри працював асистентом головного тренера в італійському "Мілані", англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Також Мальдера вже має досвід роботи в українському футболі – у 2016-2021 роках він входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України.

Нагадаємо, у квітні Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної збірної Сергій Ребров. Рішення ухвалили після невдалого виступу збірної у плей-оф відбору, де українці поступилися збірній Швеції з рахунком 1:3 та втратили шанси на вихід до турніру.

