Фото: скриншот

Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Учасник оборонного кластера Brave1 розробляв авіабомбу упродовж 17 місяців, вона вже пройшла необхідні випробування

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає RegioNews.

"Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску", – йдеться у повідомленні.

Вага бойової частини бомби становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз українські пілоти активно відпрацьовують бойові сценарії та адаптують використання нової КАБ в реальних умовах війни.

Зазначається, що Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою.

"Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", – додав міністр.

Нагадаємо, Служба безпеки із Силами оборони України завдала ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури у Московській області, а також по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.