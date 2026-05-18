13:54  18 травня
Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених
10:45  18 травня
На 65-му році життя раптово помер нардеп Степан Кубів
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 11:57

В Україні створили власну КАБ із бойовою частиною 250 кг

18 травня 2026, 11:57
Читайте также на русском языке
Фото: скриншот
Читайте также
на русском языке

Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Учасник оборонного кластера Brave1 розробляв авіабомбу упродовж 17 місяців, вона вже пройшла необхідні випробування

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає RegioNews.

"Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску", – йдеться у повідомленні.

Вага бойової частини бомби становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз українські пілоти активно відпрацьовують бойові сценарії та адаптують використання нової КАБ в реальних умовах війни.

Зазначається, що Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою.

"Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", – додав міністр.

Нагадаємо, Служба безпеки із Силами оборони України завдала ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури у Московській області, а також по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Михайло Федоров Україна війна Міноборони КАБ українська КАБ
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Кіровоградщині ВЛК продавали інвалідність
18 травня 2026, 14:50
У Львові чоловік жорстоко побив іноземця – потерпілий у лікарні
18 травня 2026, 14:24
Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених
18 травня 2026, 13:54
У Києві людина випала з вікна на Оболоні – тіло пролежало понад годину
18 травня 2026, 13:36
Хто вніс заставу за Єрмака – повний перелік фізичних і юридичних осіб
18 травня 2026, 13:25
За 3 500$ обіцяв "тихе місце": у Києві викрили схему з переведенням військового
18 травня 2026, 12:46
Швидкого завершення війни в Україні не буде: прогноз експерта
18 травня 2026, 12:27
Закопав у лісосмузі після сварки: на Одещині затримали чоловіка за вбивство товариша
18 травня 2026, 12:17
На Львівщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ: 72 людини госпіталізовані
18 травня 2026, 11:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »