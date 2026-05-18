Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених

Фото: Патрульна поліція Житомирської області

У Житомирі патрульні затримали чоловіка, який напав на перехожих і завдав тілесних ушкоджень двом людям

Про це повідомила Патрульна поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Під час руху на виклик екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив підозрюваного, який перебігав дорогу з ножем у руках.

Правоохоронці зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж. Чоловік виконав вимоги поліції, після чого його затримали із застосуванням кайданків.

Водночас інший екіпаж виявив пораненого чоловіка, який втратив значну кількість крові. Патрульні надали йому домедичну допомогу – наклали турнікет та оклюзійні пов’язки – і контролювали стан до приїзду медиків. Згодом потерпілого госпіталізували. Також відомо про ще одного постраждалого, якого також доставили до лікарні.

Під час перевірки особи затриманого поліцейські встановили, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на вбивство) та ч. 2 ст. 15 ККУ.

