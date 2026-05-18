13:54  18 травня
Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених
10:45  18 травня
На 65-му році життя раптово помер нардеп Степан Кубів
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 13:54

Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених

18 травня 2026, 13:54
Читайте также на русском языке
Фото: Патрульна поліція Житомирської області
Читайте также
на русском языке

У Житомирі патрульні затримали чоловіка, який напав на перехожих і завдав тілесних ушкоджень двом людям

Про це повідомила Патрульна поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Під час руху на виклик екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив підозрюваного, який перебігав дорогу з ножем у руках.

Правоохоронці зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж. Чоловік виконав вимоги поліції, після чого його затримали із застосуванням кайданків.

Водночас інший екіпаж виявив пораненого чоловіка, який втратив значну кількість крові. Патрульні надали йому домедичну допомогу – наклали турнікет та оклюзійні пов’язки – і контролювали стан до приїзду медиків. Згодом потерпілого госпіталізували. Також відомо про ще одного постраждалого, якого також доставили до лікарні.

Під час перевірки особи затриманого поліцейські встановили, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на вбивство) та ч. 2 ст. 15 ККУ.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві в Голосіївському районі 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомир ніж ножове поранення напад патрульна поліція
На Тернопільщині 18-річна дівчина напала на неповнолітнього
17 травня 2026, 10:43
На Дніпропетровщині група осіб напала на двох братів, один у тяжкому стані
14 травня 2026, 12:44
На Дніпропетровщині чоловіка жорстоко побили прямо на вулиці: він не вижив
12 травня 2026, 22:15
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Кіровоградщині ВЛК продавали інвалідність
18 травня 2026, 14:50
У Львові чоловік жорстоко побив іноземця – потерпілий у лікарні
18 травня 2026, 14:24
У Києві людина випала з вікна на Оболоні – тіло пролежало понад годину
18 травня 2026, 13:36
Хто вніс заставу за Єрмака – повний перелік фізичних і юридичних осіб
18 травня 2026, 13:25
За 3 500$ обіцяв "тихе місце": у Києві викрили схему з переведенням військового
18 травня 2026, 12:46
Швидкого завершення війни в Україні не буде: прогноз експерта
18 травня 2026, 12:27
Закопав у лісосмузі після сварки: на Одещині затримали чоловіка за вбивство товариша
18 травня 2026, 12:17
На Львівщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ: 72 людини госпіталізовані
18 травня 2026, 11:58
В Україні створили власну КАБ із бойовою частиною 250 кг
18 травня 2026, 11:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »