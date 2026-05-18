За 3 500$ обіцяв "тихе місце": у Києві викрили схему з переведенням військового

Поліцейські Києва затримали фігуранта, який вимагав неправомірну вигоду за сприяння у переведенні військовослужбовця до підрозділу, дислокованого у столиці

Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що підозрюваний пообіцяв організувати переведення до тилового підрозділу за 3 500 доларів США.

Згідно з домовленістю, кошти мали передаватися двома частинами: 2 000 доларів – авансом, ще 1 500 доларів – після фактичного переведення та початку служби у новому підрозділі.

Фігуранту вже повідомлено про підозру.

У поліції зазначають, що за вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ДБР спільно і з СБУ викрили переведення військових Нацгвардії на небойові посади за гроші. До схеми причетні колишній військовий, який нині перебуває на пенсії, а також двоє чинних військовослужбовців Нацгвардії. Усім фігурантам повідомлено про підозру.