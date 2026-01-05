Кулеба може очолити розвідку або стати радником президента – РБК-Україна

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки. З цим пов'язана його сьогоднішня зустріч з екс-головою МЗС Дмитром Кулебою

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело, передає RegioNews.

"Це ще один канал інформації про те, що кажуть наші партнери, як вони загалом оцінюють ситуацію. Щоб надавати президенту більше альтернатив для ухвалення рішень", – сказав співрозмовник.

За його словами, Зеленський також давно задумувався над тим, щоб знайти нову системну позицію для Кулеби. Але, як підкреслив співрозмовник, багато чого залежить від амбіцій та бажань самого ексміністр.

"Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію", – розповіло джерело, зокрема маючи на увазі і Службу зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив про зустріч з Дмитром Кулебою, з яким він обговорив ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну.

А тим часом у владі тривають кадрові зміни. Зокрема, глава держави запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, а на позицію керівника Головного управління розвідки замість нього був призначений Олег Іващенко, який раніше керував Службою зовнішньої розвідки.

Окрім того, 5 січня Зеленський офіційно затвердив Сергія Кислицю на посаду першого заступника керівника ОП.

В цей день президент також провів зустріч із Василем Малюком, під час якої вони обговорили можливі кандидатури на роль наступника глави Служби безпеки України. Наразі тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ буде начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара.